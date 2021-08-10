Türkiye Futbol Federasyonu'ndan "liste" açıklaması

10 Ağustos 2021 Salı, 21:23

Türkiye Futbol Federasyonu; Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de A Takım listelerine yazılacbilecek oyuncu sayısında değişikliğe gitti.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugünkü toplantısında, günün şartlarını değerlendirerek Lig Statülerinde güncelleme yapmıştır.

Buna göre; A Takım Listesine yazılabilecek oyuncu sayıları, Süper Lig ve TFF 1. Lig’de 35, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de 30 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca kulüplerin A Takım Listelerinde zorunlu olarak bulundurulması gereken futbolculara yönelik tescil süreleri 24 aydan 12 aya indirilmiştir."