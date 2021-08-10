Türkiye Futbol Federasyonu'ndan "liste" açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerde A Takım listelerine yazılabilecek oyuncu sayılarında düzenleme yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu; Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de A Takım listelerine yazılacbilecek oyuncu sayısında değişikliğe gitti.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugünkü toplantısında, günün şartlarını değerlendirerek Lig Statülerinde güncelleme yapmıştır.
Buna göre; A Takım Listesine yazılabilecek oyuncu sayıları, Süper Lig ve TFF 1. Lig’de 35, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de 30 olarak belirlenmiştir.
Ayrıca kulüplerin A Takım Listelerinde zorunlu olarak bulundurulması gereken futbolculara yönelik tescil süreleri 24 aydan 12 aya indirilmiştir."
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