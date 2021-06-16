Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'den Hıncal Uluç'a: 'Örtülü de değil, apaçık reklam!'

16 Haziran 2021 Çarşamba, 16:27

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Sabah yazarı Hıncal Uluç’u bugünkü yazısında bir hastanenin reklamını yaptığı gerekçesiyle eleştirdi.

“Örtülü de diyemeyeceğim apaçık reklam, neredeyse tanıtım broşürü hazırlamış! Ama ücretten söz etmemiş!” diyen Bildirici, “Hıncal abiye sormak gerek, ameliyat için ücret ödediniz mi? Fatura?” diye sordu.

'GÜZELLİK YAZMAKLA REKLAM ARASINDA FARK VAR'

Bildirici şu ifadeleri kullandı:



"Hıncal Uluç, bugünkü yazısını Özay yengesinin göz ameliyatını yapan Dünyagöz hastanelerinin reklamına ayırmış. Örtülü de diyemeyeceğim apaçık reklam, neredeyse tanıtım broşürü hazırlamış! Ama ücretten söz etmemiş! Hıncal abiye sormak gerek, ameliyat için ücret ödediniz mi? Fatura?"



"Hıncal abi, "gazeteciler güzellikleri yazmaya korkuyor" demiş. Güzellik yazmakla reklam/tanıtım arasında fark var. Kaldı ki, o hastanenin "güzelliğini" farketmesi için kendisi ve yengesini ameliyat etmeleri gerekmiş. Dünyagöz, ülkemizdeki tek göz hastanesi de değil, hatırlatayım."

