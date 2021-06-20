Mehmet Altıparmak: "Samsunspor'un büyük hedefleri için yola çıkıyoruz"

Samsunspor’un yeni Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Samsunspor’a gönül veren herkesin desteğiyle yolu sonu Süper Lig olsun” dedi.

İHA
20 Haziran 2021 Pazar, 23:44
Mehmet Altıparmak:
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TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’da Ertuğrul Sağlam’ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen tecrübeli Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, kendisine ait sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Daha önce TFF 1. Lig’den birçok takımı Süper Lig’e çıkartan Altıparmak, “Büyük Samsunspor camiasının büyük hedefleri için yola çıkıyoruz. Bizden beklenen belli, varmak istediğimiz yer belli. Çok çalışacağız ve çok mücadele edeceğiz. Yılport Samsunspor’a gönül veren herkesin desteğiyle yolu sonu Süper Lig olsun” diye konuştu.

Altıparmak, Samsunspor ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Mehmet Altıparmak'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:


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