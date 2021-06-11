Mehmet Metiner'den HDP uyarısı: Vebali ağır olur

11 Haziran 2021 Cuma, 14:08

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinde, HDP'ye ikinci kez davası açılmasına ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme alındı.

Gazetenin yazarlarından, AKP'li eski vekil Mehmet Metiner, "HDP'yi kapatmak çözüm mü?" başlıklı köşe yazısında Cumhur İttifakı'na yönelik uyarıda bulundu.

Yazısında, HDP'yi kapatmanın çözüm olmadığını savunanların “Peki gazete, dergi, televizyon, dernek ve banka kapatmak çözüm müdür?” şeklindeki sorulara yanıt vermesi gerektiğini söyleyen Metiner, “Terörle mücadeleyi sadece teröristle mücadeleye indirgeyen bakış açısına sahip bir demokratik devlet gösterilemez” dedi.

Metiner, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi siyaseten diyeceklerime özellikle Cumhur İttifakı’nın partileri, özellikle de AK Parti kulak vermeli: HDP’yi besleyen sosyoloji iyi analiz edilmezse, özellikle HDP’nin ana damarını oluşturan dindar-milliyetçi Kürtlerin hassasiyetleri ve talepleri doğru okunmazsa, en önemlisi de onları kazanacak yeni bir siyasi akıl devreye alınmazsa, HDP’nin kapatılması tek başına çözüm olmaz. Bu işi mahkemeye havale etmekle sorunu çözmüş olmayız. Bu ülkenin Kürtlerini yanlış politikalarla HDP’nin kucağına itmenin vebali ağır olur, biline!"

Metiner bundan önceki bir yazısında da "İç cepheyi ne yapıp edip tahkim etmemiz gerekiyor" deyip 'yeni bir siyaset dilinin geliştirilmesi gerektiğini' belirterek Erdoğan'a "Ezcümle: Yeni bir kucaklaşma, yeni bir helalleşme ve yepyeni bir başlangıç için Reis’in düğmeye basması şart" diye seslenmişti.