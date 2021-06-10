Mehmet Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği'nin yeni başkanı oldu

10 Haziran 2021 Perşembe, 14:51

İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurula tek aday olarak giren Mehmet Niyazi Akdaş, 184 geçerli oyla başkent temsilcisinin yeni başkanı oldu.

Divan Başkanlığı'nı Hasan Gerçeker'in yaptığı kongrede faaliyet ve denetim raporları da oy çokluğuyla ibra edildi.

Mehmet Niyazi Akdaş'ın başkanlığındaki Gençlerbirliği'nin yeni yönetiminde şu isimler yer aldı:

Arif Ölmez, Dide Özdikmen, Eraslan Er, Esra Özel, İlke İğrek, İsmet Beltan, Kadir Kudret Hatipoğlu, Kubilay Güvenç, Mehmet Soylu, Muammer Akyüz, Paşa Murat Barut, Murat Karahan, Özgür Erdem İncesu, Sinan Aydın, Şahap Yaralı, Talip Çankırı, Taner Yıldırım, Ünal Ünaldı.

"GENÇLERBİRLİĞİ SAHİPSİZ DEĞİL"

Mehmet Niyazi Akdaş, genel kurulda yaptığı konuşmada, "Sayın Murat Cavcav'ın şerefinden, namusundan, dürüstlüğünden bir nebze şüphem yok. Ama kulübün yanlış yönetildiği kanaatindeyim. Yanlış insanların yanlış fikirler verdiğini ve icraatler yaptırdığını düşünüyorum. Yoksa Murat Bey son derece ahlaklı bir insandır." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği yönetiminde bugüne kadar görev alarak hizmet etmiş tüm üyelere teşekkürlerini sunan Akdaş, hayatını kaybetmiş yöneticilere de Allah'tan rahmet diledi.

Orhan Şeref Apak ve İlhan Cavcav'dan ayrıca bahsetmek istediğini belirten Akdaş, şöyle devam etti:

"Orhan Şeref Apak kulübümüzde iki kere başkanlık yaptı. Türk sporunun Anadolu'ya yayılmasını sağladı, Türkiye'yi UEFA'ya üye olarak kabul ettirdi. Diğeri ise kulübümüzü bu tesislere kavuşturan, kulübümüze ve Türk futboluna büyük hizmetler veren duayen futbol adamı 32 yıllık arkadaşım İlhan Cavcav. Kendilerini şükranla yad ediyorum, nurlar içinde yatsınlar. İlhan ağabeyimin başkanlığı süresince herhangi bir kurum veya kişiye tek kuruş borcu olmayan, herkesin kıskandığı, gıpta ettiği bir Süper Lig kulübüydük. Ağabeyim rahat uyu, inşallah el birliği ile o günleri geri getirmeye çalışacağız."

Akdaş, kırmızı-siyahlı kulüpte değer verdiği birçok delegenin ısrarı üzerine aday olmayı kabul ettiğini dile getirerek, "Bu kulübün başkanı olmak büyük onur ve gururdur. Ancak ben hayatımın hiçbir döneminde bir göreve talip olmadım, bir iki sefer hariç seçim yarışına da girmedim. Birçok göreve davet edildim. Yalnız olmadığımı ve şahsıma olan desteğin her geçen gün artarak devam ettiğini de gelen telefonlardan, mesajlardan anlıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kulübün mali tablosunu tam olarak inceleme fırsatının olmadığına değinen Akdaş, şöyle konuştu:

"Sayın Arda Çakmak ve Sayın Şahin Kartal'ın verdikleri rakamlara dayanarak söylüyorum ki mevcut durumda kulübümüz maddi açıdan çok zor durumda. 130 milyon lira borç olduğu söyleniyor. Nedendir, nasıl olmuştur bunlara girmeyelim, olan olmuş. Bu borcun altından kalkmak için birlik beraberlik zamanıdır. Eski yönetim demeden hepimiz el ele verip, taşın altına elimizi sokup, kulübümüzü bu açmazdan kurtarmamız gerekiyor. Kurtaramazsak diğer bazı Anadolu kulüplerinde olduğu gibi beklenmeyen ve arzu edilmeyen durumlara katlanmak zorunda kalabiliriz."

Diğer ülkelerde başkent takımlarının şampiyonluk mücadelesi verdiğine işaret eden Akdaş, "Başkent Ankara'mızın takımlarının bu konumları bizleri derinden üzmektedir. Gençlerbirliği'ne gönül vermiş, maddi ve manevi hizmet etmiş tüm arkadaşlarımızın fikirlerine, desteğine ihtiyacımız var. Birlikte olursak muvaffak oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

ŞEFFAFLIK VURGUSU

Kapalı kapılar arkasında bireysel kararlarla transfer yapılmayacağını söyleyen Akdaş, "Türk futboluna çok sayıda genç yetenek kazandıran, büyük takımlara transferini gerçekleştiren ve adeta futbolcu yetiştirme fabrikası olan kulübümüzün öz kaynağı olan altyapının daha fazla geliştirilmesine, daha çok oyuncunun Gençlerbirliği'ne ve Türk futboluna kazandırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkanlığı döneminde oy kaygısıyla kulübe kimsenin üye yapılmayacağını belirten Akdaş, şunları kaydetti:

"İnsanların hayatlarında yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Bu koltuktan da misyonumu tamamladığım zaman kalkacağım. Bugünden itibaren en büyük hedefimiz, bu onurlu görevi yönetim kurulunda görevli arkadaşlarımızla şerefimizle tamamlayarak, bayrağı devralacak arkadaşlara daha güçlü bir Gençlerbirliği bırakmak olacaktır. Bir yıl sonra yapılacak olağan kongrede daha iyi bir tablo ile karşınıza çıkacağımıza inanıyorum, eğer ulaşamazsak daha fazla bu koltukta oturmanın da gereği olmadığı kanaatindeyim. Hep söyledim şimdi de tekrar ediyorum; Gençlerbirliği Kulübü sahipsiz değildir, biz kalkarız diğer bir kırmızı-kara sevdalısı oturur. Tüm Gençlerbirliği sevdalılarına buradan sesleniyorum; gelin hep birlikte kenetlenelim, el ele verelim, sevdamızı Süper Lig'e taşıyalım."

CAVCAV DÖNEMİ SONA ERDİ

Gençlerbirliği Kulübünün efsane başkanı babası İlhan Cavcav'ın vefatının ardından 2017'den bu yana kırmızı-siyahlı kulüpte başkanlık görevini yürüten Murat Cavcav, seçimde aday olmadı.

Murat Cavcav, kongrede yaptığı konuşmada, bugüne kadar en fazla saygı ve sevginin eksikliğini hissettiklerini belirterek, "Bu iki kelime çok şeyi değiştirebilirdi ama olmadı. Umarım bugünden sonra saygı ve sevgi camiamızdan hiç eksik olmaz." dedi.

"Gençlerbirliği, ailemin bir parçası, babamı paylaştığım bir kardeş benim için." diyen Cavcav, şöyle devam etti:

"Bu büyük camiada başkanlık görevi bana nasip oldu. Onur ve gururla bu görevi yerine getirdim. Eleştirilecek pek çok nokta muhakkak var ancak şunu bilmenizi isterim; gönül rahatlığıyla görevimden ayrılıyorum. Ne Gençlerbirliği'nin bir kuruşuna tamah ettim ne de Gençlerbirliği'nin menfaatini kendi menfaatimden geride tuttum. Benim için hep Gençlerbirliği vardı, ilk Gençlerbirliği vardı."

Cavcav, sürekli hedef alındığını dile getirerek, "Eleştirmek, hakaret etmek, yaftalamak, çamur atmak kolay. Bu dört yıl boyunca hem içeride, hem dışarıda sürekli hedef oldum. Bazen dost bildiklerimin, bazen de eskilerin ürettiği dedikodularla yaralar aldım. Kanımın rengini merak eden de oldu, baba sevgimi sorgulayan da... Dedikodu ikliminin dönüp dolaşıp hepimizi vurduğu ortam böyle yaratıldı. Herkes sevgisinden de saygısından da vazgeçti. İnsan kardeşini sevmekten vazgeçebilir mi? Ben Gençlerbirliği'ni sevmekten vazgeçmedim." ifadelerini kullandı.

Murat Cavcav, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Gençlerbirliği Kulübüne başkan olmak da aday olmak da kolay değil. Aday arkadaşlar bunu yaşayarak gördü. Ben ve birlikte yürüdüğüm arkadaşlarım, hatalarımızı da doğrularımızı da üstlenerek görevden ayrılıyoruz. Bugünden sonra kardeşinin yani Gençlerbirliği'nin mutluluğunu isteyen bir taraftarım. Gençlerbirliği'ni iyi yerlerde, armayı zirvede görmek benim mutluluğum olacak. Bugün sadece bu kulübün başkanlığından ayrılıyorum. Hiçbir zaman Gençlerbirliği'nin gönlümdeki yeri değişmeyecek. Başkana ve ekibine başarı diliyorum. Sevgiyle, saygıyla, hoşça kalın."