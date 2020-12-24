Mehmetçik’ten Türkiye’ye yeni yıl mesajı

24 Aralık 2020 Perşembe, 17:30

İdlib’de görev yapan Türk askeri, 2021 yılı için Türkiye’ye yeni yıl mesajı gönderdi. Türk bayrağının yer aldığı görüntülerde Türk askeri, “Aziz milletimiz, sizler sevdiklerinizle huzurlu ve mutlu olun. Bizler yurdumuzun dört bir yanında ve sınır ötesinde sizler için, sizlerin sevgisi ile vatan nöbeti için buradayız. Mutlu yıllar Türkiyem” diyerek Türkiye’ye seslendi.

