Mehmetçik’ten Türkiye’ye yeni yıl mesajı
Yeni yıla sayılı günler kala sınır ötesinde görev yapan Mehmetçik’ten Türkiye’ye yeni yıl mesajı geldi.
İdlib’de görev yapan Türk askeri, 2021 yılı için Türkiye’ye yeni yıl mesajı gönderdi. Türk bayrağının yer aldığı görüntülerde Türk askeri, “Aziz milletimiz, sizler sevdiklerinizle huzurlu ve mutlu olun. Bizler yurdumuzun dört bir yanında ve sınır ötesinde sizler için, sizlerin sevgisi ile vatan nöbeti için buradayız. Mutlu yıllar Türkiyem” diyerek Türkiye’ye seslendi.
En Çok Okunan Haberler
- İlahiyatçı Cemil Kılıç'tan Ali Erbaş'a sert tepki
- İBB'den İstanbulluları sevindirecek toplu taşıma kararı
- Soylu’dan AİHM’in Demirtaş kararına ilişkin açıklama
- Bahçeli'nin çağrısına Akşener'den 'ev' yanıtı
- İmamoğlu: Akit bir gazete değildir
- Kar yağışı sonrası Mansur Yavaş'tan özür mesajı
- Askerlerin çıplak fotoğrafının öyküsü
- Demirtaş'tan yeni açıklama
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Koca, koronavirüs aşısının geleceği tarihi açıkladı
Video Haberler
- Erdoğan'ın hocası yaşamını yitirdi
- İki gezegenin yakınlaşması böyle kayıt altına alındı
- HDP'li Gergerlioğlu’ndan Soylu’ya yanıt
- Bekir Coşkun'un adı Buca'da ölümsüzleşecek
- AKP'li Çelik'ten o görüntüye açıklama
- Mehmet Metiner, Ebubekir Sofuoğlu'nu savundu
- Tuncay Özkan: Çıplak aramayla orada tanıştım
- CHP'li Bakan'dan yüz yüze sınavlar iptal edilsin çağrısı
- Fatih Portakal'dan Erdoğan'a 'Demirtaş' yanıtı
- Aleyna Çakır'ın katil zanlısından ölüm tehdidi
En Çok Okunan Haberler
- İlahiyatçı Cemil Kılıç'tan Ali Erbaş'a sert tepki
- İBB'den İstanbulluları sevindirecek toplu taşıma kararı
- Soylu’dan AİHM’in Demirtaş kararına ilişkin açıklama
- Bahçeli'nin çağrısına Akşener'den 'ev' yanıtı
- İmamoğlu: Akit bir gazete değildir
- Kar yağışı sonrası Mansur Yavaş'tan özür mesajı
- Askerlerin çıplak fotoğrafının öyküsü
- Demirtaş'tan yeni açıklama
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Koca, koronavirüs aşısının geleceği tarihi açıkladı