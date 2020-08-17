Meksika devlet başkanı Obrador: Aşı gelecek yılın ilk çeyreğinde hazır
Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Meksika'da devlet başkanı Andres Manuel Lopez Obrador bir açıklama yaptı. Obrador, koronavirüs aşısının yakında kullanılabileceğini söyledi.
522 binden fazla insanın hastalandığı ve 56 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Meksika’da koronavirüs aşısıyla ilgili pozitif yönde bir açıklama geldi.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, resmi Twitter hesabından aşının ne zaman kullanılabileceğine dair açıklamalarda bulundu. Arjantin ile birlikte ortak olarak AstraZeneca isimli ilaç şirketiyle aşının Güney Amerika’daki dağıtımını üstlenme konusunda anlaşan Meksika’nın lideri Obrador, “Koronavirüs salgınının aşısı gelecek yılın ilk çeyreğinde ülkede erişilebilecek” ifadesini kullandı.
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