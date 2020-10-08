Meksika’da akıl almaz görüntü: Ölüler Günü sembolü yanardağda belirdi
Meksika'nın 'Ölüler Günü' festivalinin sembolü olan 'Zarif Kafatası', yıllık kutlamalardan haftalar önce Popocatepetl Yanardağı’nın kül bulutlarında belirmesi paniğe neden oldu.
Orta Meksika eyaletleri Puebla, Morelos ve Meksika arasında bulunan Popocatepetl Yanardağı dün faaliyete geçti. Havaya püskürttüğü kül bulutları arasında ülkede her yıl kutlanan Ölüler Günü Festivali’nin sembolü olan ‘Zarif Kafatası’na (Catrina Skull) benzer bir görüntü belirdi. Halk arasında çokça tartışılan görüntü paniğe neden oldu.
ÖLÜLER GÜNÜ FESTİVALİ NE ANLAMA GELİYOR?
Meksika halkı, her yıl 1 ve 2 Kasım tarihlerinde kutlanan ‘Ölüler Günü Festivali’nde hayata veda eden merhumları anıyor. Festivalde, ölenlerin mezarları süslenerek fener alayı geçitleri yapılıyor. Azizler Günü olan 1 Kasım'da, hayata veda eden çocukların ruhlarının sevdiklerini, ertesi gün ise Tüm Ruhlar Günü'nde hayata veda eden yetişkinlerin hayatta kalanları ziyaret ettiğine inanılıyor.
ÖLÜLER GÜNÜ SEMBOLÜ
YANARDAĞ'DA BELİREN GÖRÜNTÜ
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