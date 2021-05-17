Muharrem İnce, partisini kuruyor! CHP'den ayrılan Gaye Usluer partiye katıldı
Memleket Hareketi kurucusu Muharrem İnce, bugün parti kuruluşu için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını açıkladı. İnce, "Başvuru yapıldıktan sonra kendi içimizde toplantı yapacağız. Genel başkan seçilecek" bilgisini verdi.
CHP'den ayrılarak Memleket Hareketi'ni kuran Muharrem İnce, parti binası önünde dikkat çeken açıklamalar yaptı. İnce, bugün parti kuruluşu için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını belirterek, "Başvuru yapıldıktan sonra kendi içimizde toplantı yapacağız. Genel başkan seçilecek" diye konuştu.
İnce, açıklamasında şunları kaydetti:
"KONGRE KASIMA KALMAZ, EYLÜL AYINDA YAPARIZ"
Bugün başvuru yapıldıktan sonra kendi içimizde toplantı yapacağız. Genel başkan seçilecek. İlk sefere mahsus olmak üzere MYK'yı genel başkan atayacak ve parti sözcümüz öğleden sonra sizinle bilgileri paylaşacak. Ben onun açıklamasına gölge düşürmemek için detay vermek istemiyorum. Ben açıklamayı yarın yapacağım. Kongre kasıma kalmaz, eylül ayında yaparız.
GAYE USLUER PARTİYE KATILDI
Öte yandan yapılan açıklamada "Memleket Partisi Sözcüsü Gaye Usluer, parti genel merkezinde, basın toplantısı yapacaktır" denildi. Usluer, Kurucular Kurulu toplantısında alınan kararlar, Merkez Yönetim Kurulu görevlendirmeleri basın toplantısıyla açıklayacak.
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