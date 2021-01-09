Meral Akşener: Maocu neferini ülkücü edip evlendim

09 Ocak 2021 Cumartesi, 09:48

Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki kanalında yayınlanan "GörBeni" programına konuk olan isim bu kez İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'di.

Eşiyle ilgili az bilinen bir gerçeği açıklayan Akşener, "Eşim CHP Üst Kurul Delegesi bir babanın oğlu, orada ortanın solunun biraz daha soluna geçmiş, o devirde Maocu olmuş. Sanırım Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz muhtemelen bir Maocu neferini ülkücü edip evlendiğim içindir" dedi.

Tarafsız, doğru ve ilkeli gazeteciliğin adresi Cumhuriyet artık Telegram'da.

Gündem yoğunluğundan gözünüzden kaçan haberleri görmek, son dakika gelişmelerini takip etmek ve Telegram'a özel içerikleri kaçırmamanız için kanalımıza abone olun. https://t.co/xqK2PpSgV0 pic.twitter.com/uu29S5hnYi — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 28, 2020

"SANIRIM DOĞU PERİNÇEK BENDEN HİÇ HOŞLANMAZ"

Armağan Çağlayan'ın "Abilerinizden birinin sol görüşlü olduğu söylenir?" sorusu üzerine Meral Akşener, "Hayır, benim abim tek, eşim sol görüşlüdür. Eşim, CHP üyesi, üst kurul delegesi bir babanın oğlu. O devirde Mao'cu olmuş bir arkadaş. Sanırım Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz. Muhtemelen bir Mao'cu neferini ülkücü edip evlendiğim için olabilir. Ben il başkanının kız kardeşiyim. Ne kadar Marksist kitap varsa okumuştum, adamı ikna edeyim diye. Antitez geliştirmek için okumadığım kitap kalmadı ama başarılı oldum" açıklamasında bulundu.