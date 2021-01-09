Meral Akşener: Maocu neferini ülkücü edip evlendim

Meral Akşener, "Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz muhtemelen bir Maocu neferini ülkücü edip evlendiğim için olabilir" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
09 Ocak 2021 Cumartesi, 09:48
Meral Akşener: Maocu neferini ülkücü edip evlendim
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Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki kanalında yayınlanan "GörBeni" programına konuk olan isim bu kez İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'di.

Eşiyle ilgili az bilinen bir gerçeği açıklayan Akşener, "Eşim CHP Üst Kurul Delegesi bir babanın oğlu, orada ortanın solunun biraz daha soluna geçmiş, o devirde Maocu olmuş. Sanırım Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz muhtemelen bir Maocu neferini ülkücü edip evlendiğim içindir" dedi.

"SANIRIM DOĞU PERİNÇEK BENDEN HİÇ HOŞLANMAZ"

Armağan Çağlayan'ın "Abilerinizden birinin sol görüşlü olduğu söylenir?" sorusu üzerine Meral Akşener, "Hayır, benim abim tek, eşim sol görüşlüdür. Eşim, CHP üyesi, üst kurul delegesi bir babanın oğlu. O devirde Mao'cu olmuş bir arkadaş. Sanırım Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz. Muhtemelen bir Mao'cu neferini ülkücü edip evlendiğim için olabilir. Ben il başkanının kız kardeşiyim. Ne kadar Marksist kitap varsa okumuştum, adamı ikna edeyim diye. Antitez geliştirmek için okumadığım kitap kalmadı ama başarılı oldum" açıklamasında bulundu.


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