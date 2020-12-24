Meral Akşener'den 'yerli ve milli muhalefet' açıklamasına tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 'yerli ve milli muhalefet' açıklamasına sert tepki göstererek ‘Erdoğan muhalefete hazırlanıyor’ dedi.

Selda Güneysu
24 Aralık 2020 Perşembe, 06:00
Meral Akşener'den 'yerli ve milli muhalefet' açıklamasına tepki
Abone Ol google-news

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısındaki “Her şey gibi muhalefetin de yerli ve millisini ülkemize kazandırmak inşallah bize nasip olacaktır” sözlerine sert yanıt verdi. 

Akşener, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Kendilerini hep ‘yerli ve milli’ olarak tanımladıkları için buradan da anlaşılıyor ki Sayın Erdoğan da ilk seçimde iktidar olamayacağını gördü ve muhalefete hazırlanıyor. Kendince muhalefetteki AK Parti’yi tarif ediyor” ifadelerini kullandı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler