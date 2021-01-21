Merdiven altı ekspertiz noktaları için kritik uyarı!

21 Ocak 2021 Perşembe, 12:24

Dolandırıcılık olaylarının sıklıkla görüldüğünün altını çizen Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre "Merdiven altı diye tabir edilen ekspertiz noktalarının önemli bir bölümü, araç satıcılarıyla veya galerilerle ekspertiz işlemi öncesinde anlaşarak kaza yapmış araçların kusurlarını yok sayarak ekspertiz yapıyor. Aynı şekilde yeterli eğitimi almamış personelleri; patlamış hava yastığı, düşürülen kilometre, kaynak ve iki aracın birbirine eklenmesi gibi hayati hataları gözden kaçırarak araç alacakların mağduriyet yaşamasına sebep oluyorlar. Kazası ve kusuru gizlenmiş, şasi numarası başka bir araçla değiştirilmiş bu tür araçları satın alanlar, ilerleyen dönemde araçlarını sattıkları zaman mağduriyetleri bir kat daha artıyor ve sattıkları kişi kendilerine yüz binlerce TL'lik tazminat davası açabiliyor. Vatandaşımız iki kez mağduriyet yaşamamak için satın almayı düşündüğü otomobile şüpheyle yaklaşmasını, kesinlikle kurumsal bir yapıya sahip, tarafsızlığı kanıtlanmış bir ekspertiz firmasında ekspertiz yaptırmasını tavsiye ediyoruz. Satıcının önerdiği değil, kendi seçtikleri ekspertiz firmasında ısrarcı olmalılar" dedi.

EKSPERTİZ FİRMALARININ YÜZDE 75'İNİN YETKİ BELGESİ YOK



Oto ekspertiz sektöründe kurumsallaşmanın halen çok zayıf olduğuna dikkat çeken Emre, halen ekspertiz firmalarının yüzde 75'inin yetki belgesine sahip olmadığını belirtti. Araç alım satımında kurumsal markaların alıcı ve satıcı arasında tarafsız ve bağımsız bir şekilde hizmet vermesi gerektiğini söyleyen Emre, oto ekspertiz firmalarının hakem görevi üstlendiğinin altını çizerken "Her geçen gün yeni bir dolandırıcılık vakası basına yansıyor. Merdiven altı diye tabir edilen ekspertiz noktalarının önemli bir kısmı yetki belgesine sahip değil ve eğitimsiz personel çalıştırıyor. Yeterli eğitim alınmadığı için kaza geçmişi olan araçlarda patlamış hava yastığı, düşürülen kilometre, kaynak ve iki aracın birbirine eklenmesi gibi büyük tehlike arz eden hatalar gözden kaçırılarak tüketicinin mağdur olmasına sebep veriyorlar. Yatırım bedelleri yüksek olduğu için standart dışı ölçüm cihazları kullanıyorlar. Kusurlu araç satın alanlar, herhangi bir kazada bu firmalar yüzünden hem kendilerinin hem de sevdiklerinin hayatını riske atıyor" dedi.

"KENDİ SEÇTİĞİNİZ EKSPERTİZ FİRMASINDA ISRARCI OLUN"

İkinci el otoda yaşanan güven probleminin tamamının yetkisiz ekspertiz noktaları sebebiyle yaşandığını ifade eden Emre "Bu gibi yetkisiz ekspertiz firmaları, araç satıcılarıyla veya galerilerle ekspertiz işlemi öncesinde anlaşıyor ve kaza yapmış araçların kusurlarını yok sayarak ekspertiz yapıyor. Hasar dosyası kapanmamış araçların hasar kayıtları TRAMER'e işlenmemiş olabilir ve hasar kaydını göremeyebilirsiniz. Hatta şasi numarası çalıntı araçlarla değiştirilebilir. Kazası ve kusuru gizlenmiş, şasi numarası başka bir araçla değiştirilmiş bu tür araçları satın alan vatandaşlarımız, ilerleyen dönemde araçlarını sattıkları zaman mağduriyetleri bir kat daha artıyor ve sattıkları kişi kendilerine yüz binlerce TL'lik tazminat davası açabiliyor. Tüketicilerin iki kez mağduriyet yaşamamak için sıfır ya da ikinci el fark etmeksizin satın almayı düşündüğü her otomobile şüpheyle yaklaşmasını, kesinlikle kurumsal bir yapıya sahip, tarafsızlığı kanıtlanmış, rüştünü ispatlamış bir ekspertiz firmasında ekspertiz yaptırmasını tavsiye ediyoruz. Satıcının önerdiği değil, kendi seçtikleri ekspertiz firmasında ısrarcı olmalılar" uyarısında bulundu.