‘Merkez Bankası daha fazla döviz satamaz’

09 Ağustos 2020 Pazar, 06:00

Türkiye’deki mali piyasalarda geçen hafta yaşanan derin dalgalanmanın, Merkez Bankası’nı faiz artışına götüreceğiyle ilgili yorumlar çoğalıyor. Bu kapsamda kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, TL’nin dolar karşısında bu hafta tarihi dip seviyeyi görmesinin ardından Türkiye için faiz oranlarında bir artıştan kaçınmanın giderek daha zor olacağını açıkladı.

65 MİLYAR DOLAR

Önceki akşam Reuters’ın sorularını yazılı yanıtlayan S&P Global Ratings’den Maxim Rybnikov, Merkez Bankası’nın, rezervleri yıl başından bu yana çok azaldığı için daha fazla döviz satamayacağını söyledi. Rybnikov ayrıca, “Türkiye’de yurtiçi yerleşikler daha fazla dövize geçmeye başlarsa ödemeler dengesi baskısı hızlanabilir” dedi.

Benzer bir değerlendirme de Wall Street Journal’da yayımlandı. Gazete uzmanlarla konuştuğu haberinde TL’deki rekor düşüşün ardından Merkez Bankası’nın faizleri artıracağını yazdı.

Haberde Brezilya ve Meksika’nın para birimlerinin zayıflamasına izin verdiği belirtilerek, Türkiye’nin ise bunun önüne geçmek için Merkez Bankası aracılığıyla çabaladığı belirtildi. Merkez Bankası’nın diğer bankalardan borç olarak döviz alıp bunu sattığı kaydedildi. Goldman Sachs’ın yılın ilk 6 ayında 65 milyar dolar satıldığına ilişkin verisi hatırlatıldı. BlueBay Asset Management Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, “Açıkça döviz müdahalesi başarısız oldu. Artık rezervlerini korumak istiyorlar” yorumunu yaptı.

Goldman Sachs’ın tahminlerine göre ise yüzde 8.25 olan faiz oranı bu yılın sonunda yüzde 10’a, 2021’in sonunda ise yüzde 14’e yükselecek. Uluslararası Finans Enstitüsü, cari işlemler dengesine ve finansman ihtiyacına ilişkin yapılan tahminlere dayanarak doların gerçek değerinin 7.5 TL olduğunu öne sürdü.

KAYIP YÜZDE 5.9

Öte yandan geçen hafta mali piyasaların kaybettiren yatırım aracı Borsa İstanbul (BİST) oldu. BİST 100’de işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5.88 değer kaybederken, altının gram satış fiyatı yüzde 7.24, Avro/ TL yüzde 3.41, dolar/ TL yüzde 3.18 değer kazandı.