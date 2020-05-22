Merkez Bankası enflasyonda kısa vadeli yükseliş öngördü

22 Mayıs 2020 Cuma, 06:00

Merkez Bankası (TCMB), politika faizini beklendiği üzere 50 baz puan indirimle yüzde 8.25’e çekti. Bu kararı “ölçülü bir indirim” sözüyle tanımlayan TCMB, mevcut para politikası duruşunun yıl sonu enflasyon tahminiyle uyumlu olduğunu açıkladı.

Böylece, Murat Uysal başkanlığındaki son dokuz Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında toplam 1.575 baz puanlık faiz indirimine gitti, politika faizini yüzde 24’ten yüzde 8.25’e kadar düşürmüş oldu. İktisadi faaliyetteki yavaşlamanın nisan ayında “belirginleştiğine” dikkat çekilen PPK açıklamasında, mayıstaki normalleşme adımlarıyla birlikte dipten dönüş sinyallerinin içerdiği vurgulandı.

Toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin arttığına dikkat çekilen açıklamada, tüketici enflasyonunda beklenen artış ise şu sözlerle ifade edildi: “Gıda fiyatlarındaki dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle tüketici enflasyonunun kısa vadede bir miktar yüksek seyredebileceği, ancak yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği değerlendirilmektedir. Bu çerçevede kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinde ölçülü bir indirim yapılmasına karar vermiştir. Mevcut para politikası duruşu altında enflasyon görünümünün yıl sonu tahminiyle uyumlu olduğu değerlendirilmektedir.”

DÖVİZDE SINIRLI TEPKİ

Merkez Bankası, nisan sonunda yıl sonu enflasyon tahminini koronavirüsün petrol fiyatları başta olmak üzere ekonomideki etkisiyle yüzde 8.2’den yüzde 7.4’e indirirken, düşüşün temmuzdan itibaren belirginleşeceğini öngörmüştü.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, “TCMB açısından frene basma durumu söz konusu” dedi. Öte yandan, karar sonrası döviz kurlarından ve Borsa İstanbul’dan sınırlı bir tepki geldi. Güne başladığı 6.78 seviyelerinde seyreden dolar/ TL, karar öncesinde 6.80-6.81 seviyelerine yükselmişti. Kararın gelmesiyle birlikte kur yeniden 6.78-6.79 bandında dengelendi. Borsa İstanbul’daki işlemler ise yüzde 0.90 artıda, 103 bin puanın hemen üzerine çıktı.