Merkez Bankası'nda başkan değişikliğinin ardından borsa sert düştü

22 Mart 2021 Pazartesi, 18:33

İktisatçıların ve piyasa uzmanlarının tersine “faiz neden, enflasyon sonuçtur” ısrarını sürdüren ve her fırsatta bunu dile getiren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) faizi 18 Mart’ta beklentilerin üzerinde 200 puan artırmasının ardından, bu kez TCMB Başkanı Naci Ağbal’ı görevden aldı.

Sadece 4.5 ay görevde kalabilen Ağbal’ın yerine ise yine eski AKP milletvekili olan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.

YÜZDE 9,79 DÜŞÜŞ

Merkez Bankası Başkanlığı'ndan Naci Ağbal'ın görevden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu'nu getirilmesi sonrası BIST 100 endeksi günü yüzde 9,79 düşüşle 1,379 puandan tamamladı.

İLK KEZ İŞLEMLERE GEÇİCİ ARA

Güne sert girişle başlayan endekste ilk kez endeks bazlı devre kesici sistemi uygulamaya alındı. Seansta iki kez işlemlere geçici ara verildi.