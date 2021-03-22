Borsa İstanbul'dan flaş açıklama: İnceleme başlatılıyor
Döviz kurundaki hareketliliğin ardından Borsa İstanbul'da piyasadaki gelişmelerden etkilendi. Haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'da iki defa devre kesiciler işlemleri durdurmuştu. Bu gelişmelerin ardından Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, işlemlerin inceleneceği ifade edildi.
Haftanın ilk işlem gününde iki defa devre kesicilerin çalıştığı Borsa’da sert kayıplar yaşanmıştı. Borsa İstanbul'dan 'uygun olmayan işlemler' ile ilgili açıklama yapıldı.
Borsa İstanbul, işlemlerin anlık olarak takip edildiğini, uygun olmayan işlemlerle ilgili inceleme başlatılacağını açıkladı.
Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Borsa İstanbul AŞ olarak piyasalarımızın etkin, güvenilir ve şeffaf bir ortamda işleyişini teminen borsamız piyasalarında gerçekleştirilen işlemler gözetim faaliyeti kapsamında anlık ve sürekli olarak izlenmekte olup, yatırım kuruluşlarımızın ve yatırımcılarımızın mevzuata uyum konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri önemle rica olunur. Aksi durumda, gerekli her türlü tedbirin alınacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
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