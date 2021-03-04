Merkez Bankası'ndan 'sıkı para politikası duruşu sürecek' mesajı
Merkez Bankası, yatırımcılara videokonferans yöntemi ile sunum yaptı. Merkez Bankası, "Sıkı para politikası duruşu kararlılıklar sürdürülecek. Rezervler istikrar kazandı ve ılımlı bir toparlanma başladı" mesajı verdi.
TCMB yetkilileri, Banka'nın iletişim stratejisinin bir parçası olarak yürütülen yatırımcı toplantıları kapsamında video konferans yöntemiyle "Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Sunum, TCMB'nin internet sitesinde yayımlandı.
İktisadi faaliyetin güçlü bir seyir izlediği belirtilen sunumda, artan vaka sayılarından dolayı uygulanan kısıtlamaların, kısa vadeli ekonomik aktivitenin görünümü üzerinde özellikle hizmet sektöründe belirsizliklere yol açtığı kaydedildi.
Sunumda, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Enflasyon beklentilerinin tahmin hedefinin üzerinde olması sıkı para politikasının uzun bir müddet sürdürülmesini gerektirmektir. Salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talebin cari işlemler dengesi üzerindeki olumsuz etkisi devam etmektedir. İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Bu doğrultuda, 2021 yıl sonu tahmin hedefi dikkate alınarak enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı para politikası duruşu kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülecektir."
Sunumda, gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacağı bildirildi.
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