Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılık adımı
Merkez Bankası, Türk lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını yüzde 5'ten yüzde 7'ye yükseltti.
Merkez Bankası, Türk lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranı yüzde 5’ten yüzde 7’ye yükseltildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türk Lirası zorunlu karşılık oranlarında düzenlemeye gitti.
Banka, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 16 Ekim’den geçerli olmak üzere yüzde 5’ten yüzde 7’ye yükseltti.
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