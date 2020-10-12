Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılık adımı

Merkez Bankası, Türk lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını yüzde 5'ten yüzde 7'ye yükseltti.

İHA
12 Ekim 2020 Pazartesi, 09:43
Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılık adımı
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Merkez Bankası, Türk lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranı yüzde 5’ten yüzde 7’ye yükseltildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türk Lirası zorunlu karşılık oranlarında düzenlemeye gitti.

Banka, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 16 Ekim’den geçerli olmak üzere yüzde 5’ten yüzde 7’ye yükseltti.


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