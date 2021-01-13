Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, Yenice’deki arazinin statüsünü değiştirdi

13 Ocak 2021 Çarşamba, 06:00

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi böylece, cemevlerinin arazilerini imar planına ibadethane olarak işaretleyen ikinci belediye meclisi oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi benzer bir karar almıştı.

Yenice Mahallesi’ndeki cemevinin yönetimi, cemevi arazisinin imar planlarına eğitim ve kültür alanı olarak değil, ibadethane olarak işaretlenmesine ilişkin itirazını İmar Komisyonu’na sunmuştu. İmar Komisyonu bu konudaki kararı belediye meclisine bıraktı. Belediye meclisi ocak ayı oturumunda HDP’li meclis üyesi Ali Tanrıverdi, cemevlerinin Alevilerin ibadethanesi olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

CHP’li Özgür Emire de “Bizlere sizin yaptığınız ibadet değil denilemez” dedi. MHP ve AKP grupları adına söz alan Mahmut Tat ise cemevlerinin kültür ve sanat merkezi olduğunu iddia etti. Tat, cemevleriyle ilgili Ankara’nın karar alması gerektiğini, belediye meclisinin böyle bir karar alamayacağını iddia etti. Bunun üzerine CHP’li Yenişehir Belediye Başkanı Abdulllah Özyiğit, “Kimse kimsenin ibadetini nerede yapacağına karar veremez” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de meclisin sadece imar planıyla ilgili karar alacağına dikkat çekti ve kendi görüşünün de cemevlerinin imar planlarına ibadethane olarak işlenmesi yönünde olduğunu kaydetti.