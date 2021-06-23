Mersin Limanı'nda yine muz içinde kokain
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'nda 463 kilo kokain ele geçirildi.
Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan analizde Ekvador’dan Mersin’de limana getirilen 5 konteyner riskli olarak değerlendirildi. Limanda gerekli tedbirler alınarak riskli konteynerler gemiden indirilip x-ray taramasına sevk edildi. Tarama sonrasında muz yüklü konteynerlerden birinde şüpheli yoğunluğa rastlanmasının ardından bu konteyner arama hangarına alındı.
404 PAKET
Narkotik dedektör köpeklerin de dahil edildiği aramada konteynerin orta bölümüne gizlenmiş 9 adet siyah renkli çanta tespit edildi. Bu çantalara dedektör köpeklerin tepki vermesinin ardından, çantalar bulundukları yerden çıkarılarak açıldı. Çantalarda toplam 463 kilo ağırlığında, sıkıştırılmış halde 404 paket bulunduğu belirlendi. Paketlerin içerisinden alınan numunenin analizinde ele geçirilen maddenin kokain cinsi uyuşturucu olduğu tespit edildi.
1 TON 763 KİLOGRAM
Ele geçirilen 463 kilo kokain ile bir önceki operasyonda, Ekvador'dan Mersin Limanı'na getirilen muz yüklü konteynerlarda ele geçirilen rekor miktardaki kokainin ile birlikte toplam ağırlığı 1 ton 763 kilogram oldu.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma devam ediyor.
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