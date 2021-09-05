Mersin'de üzerine asansör kabini düşen kadın öldü
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde iki katlı binanın dış cephesine yaptırılan asansörün kabininin altında kalan kadın hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Deniz Mahallesi'nde yaşlı çiftin kullanması için evin dış cephesine yaptırılan asansörü kullanmak isteyen Selma Çakmak (61) ikinci katta bulunan kabini çağırmak amacıyla düğmeye bastı.
Bir süre sonra kabin, henüz belirlenemeyen nedenle kadının üzerine düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, asansörün altında kalan kadının öldüğünü belirledi. Çakmak'ın cenazesi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde gözyaşı döken Çakmak'ın yakınları, asansörün hatalı şekilde yapıldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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