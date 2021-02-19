Meteoroloji çok sayıda il için uyardı!

19 Şubat 2021 Cuma, 08:57

Genellikle karla karışık yağmur ve kar, İstanbul kıyılarında yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; bu sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde, akşam saatlerinde ise Rize çevreleri ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Ege ve İç Anadolu’da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, Marmara, Ege, Akdeniz’de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 1

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyıları yağmur iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

İzmir: Parçalı bulutlu 13

Adana: Parçalı ve az bulutlu 15

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 16

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 6

Trabzon: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 7



