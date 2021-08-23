Meteoroloji saat verdi: 11 il için sağanak ve sel uyarısı

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:28

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Doğu Karadeniz'in iç kesimleri (Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Erzincan'ın doğusu, Ağrı'nın kuzeyi, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri) bugün beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor'' denildi.

'DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALIDIR'

Açıklamada, ''Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı yapıldı.

SAAT VERDİ

Ayrıca, gök gürültülü sağanak yağışların saat 11.00-19.00 arasında etkili olmasının tahmin edildiği belirtildi.