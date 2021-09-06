Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 6 il için kritik uyarı

06 Eylül 2021 Pazartesi, 07:12

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden eseceği belirtildi.

ULAŞIMDA AKSAMA, ÇATI UŞMASI…

Kuvvetli rüzgarın, Marmara’da İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ

İstanbul’da yarın sabah 06.00 civarında meydana gelmesi beklenen fırtına için sarı alarm veren Meteoroloji, ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar yaşanması gibi durumlar için uyarıda bulundu.

Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Tekirdağ, Bolu, Düzce, Artvin ve Ardahan çevrelerinde, Çanakkale’nin doğusu ile Akdeniz’in Toroslar kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN UYARI

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; yarın (6 Eylül, Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren rüzgârın fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini duyurdu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden Marmara’da (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji uyarı kodunun ‘sarı’ olduğu, hava durumunun potansiyel tehlikeli olduğu belirtilerek, “Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır” uyarısı yapıldı.