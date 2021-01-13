Meteoroloji'den 13 il için kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 il için kar uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir, Konya, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzurum, Malatya, Kars, Van ve çevreleri için kar yağışı uyarısı yaptı. Kuvvetli rüzgarların beklendiği İç Anadolu'da ise toz fırtınası uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkemiz genelinde hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağını duyurdu.
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