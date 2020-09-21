Meteoroloji’den 17 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 17 il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji'nin uyarısı 22 Eylül Salı günü 12:00-18:00 saatleri arasında geçerli olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Ordu ve Tokat’ın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İŞTE YAĞIŞ BEKLENEN İLLER
Meteoroloji Hakkari, Van, Bitlis, Ağrı, Muş, Iğdır, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Ordu’nun sağanak yağıştan etkileneceğini duyurdu. Yağışın 22 Eylül Salı günü 12:00-18:00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın da genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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