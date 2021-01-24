Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış uyarısı!

Kıyı Ege'de ve Antalya'nın doğusunda yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2021 Pazar, 22:13
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış uyarısı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, yarın İzmir, Aydın, Muğla, Balıkesir'in batısı ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (20-50 kilogram/metrekare), Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli (50-75 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. 

Kuvvetli yağışların Kıyı Ege'de yarın öğleden sonra, Muğla'da akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği, Antalya'nın doğusunda salı günü de devam edeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


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