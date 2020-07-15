Meteoroloji’den birçok ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Çorum, Ardahan ve Kars çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin kuzeyi, Amasya ve Tokat'ın kuzey ve batısı, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.
Birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yağışların 16 Temmuz saat 18:00'e kadar etkili olacağı belirtildi.
MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Çorum, Ardahan ve Kars çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale’nin kuzeyi, Amasya ve Tokat’ın kuzey ve batısı, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın saat 18:00’e kadar etkili olacağı belirtildi.
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