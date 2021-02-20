'Neden sözleşmeli çalıştırmayı tercih ediyor'

20 Şubat 2021 Cumartesi, 10:48

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın orkestra ve korolarda görevlendirilmek üzere 124, devlet tiyatrolarının 119, devlet opera ve balesinin 77 süre sözleşmeli sanatçı ve sanat emekçisi alımı yapacağını söyleyerek, “Kadrolu sanatçı istihdamı yerine sözleşmeli alım yapan bakanlık konservatuvar mezunu sanatçılara asgari ücrete yakın bir maaşı reva görüyor. Sözleşmeler 11 ay 29 gün olduğu için sanatçılar tazminat da alamayacak, bir sonraki yıl sözleşmenin yenilenmesine de bakanlık ya da genel müdürlük karar verecek” dedi.

CHP’li Akkuş İlgezdi, konuyu TBMM gündemine taşıyarak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a soru önergesi verdi. Söz konusu sanatçıların “Bir yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma” yöntemi ile istihdam edileceğini belirten Gamze Akkuş İlgezdi, önergesinde şu sorulara yer verdi:

- Kültür ve Turizm Bakanlığı ilana çıktığı 124 personeli neden kadrolu almamaktadır?

- Devlet Tiyatroları ilana çıktığı 119 personeli neden kadrolu almamaktadır?

- Devlet Opera ve Balesi ilana çıktığı 77 personeli neden kadrolu almamaktadır?

- Emeklilik ve istifalar ile boşalan birçok kadro bulunurken, Bakanlığın ve bağlı kuruluşların sözleşmeli personel alımını tercih etmesi sanatçılar ve sanat emekçileri için mağduriyet yaratmayacak mıdır?

- 2021 yılı itibari ile bakanlığınız, ilgili ve bağlı kuruluşların kadrolu ve sözleşmeli çalışan sayıları nelerdir?

- Aynı temsilde görev alan kadrolu bir sanatçı ile sözleşmeli bir sanatçının maaş farkı nedir?