Meteoroloji'den İstanbul için 'sarı kod' uyarısı

22 Mayıs 2020 Cuma, 09:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den sarı kod ile yapılan uyarıda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da beklenen yağışların, gece saatlerinden başlayarak bugün öğle saatlerine kadar (22.05.2020 Cuma) kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Yapılan açıklamada, muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Düzce ve Zonguldak'da ise beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün (22.05.2020 Cuma 06:00-15:00) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı öngörülüyor.

RÜZGARIN HIZI 80 KİLOMETREYE ÇIKIYOR

Yağışların Karadeniz bölge geneli ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu bölge geneli ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

Hava sıcaklığının ise kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son tahminlere göre illerimizde sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 22, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 18, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR: 23, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MUĞLA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADANA: 34, Parçalı zamanla çok bulutlu yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 31, Parçalı zamanla çok bulutlu yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 15, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KONYA: 26, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN: 18, Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON: 19, Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM: 24, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 25, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA: 32, Parçalı bulutlu.

VAN: 24, Parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 36, Parçalı ve az bulutlu.

MARDİN: 33, Az bulutlu.

ŞANLIURFA: 37, Az bulutlu.