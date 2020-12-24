Meteoroloji'den kar ve sağanak yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak, iç kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının Doğu Anadolu'nun doğusunda da etkili olacağı tahmin edilirken, iç bölgelerde buzlanma ve don da görülecek.

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2020 Perşembe, 09:53
Meteoroloji'den kar ve sağanak yağışı uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Ordu çevreleri ile sabah saatlerinde Zonguldak, Bartın, Düzce, Sakarya, Bolu, Ankara ve Çankırı'nın batı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, Düzce çevrelerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile sabah saatlerinde Ankara, Bolu, Karabük ve Çankırı'nın batısında hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığı Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı; mevsim normalleri civarında; kuzey ve iç kesimlerde yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


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