Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz’de yarından itibaren etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Saatteki hızının yer yer 100 km'yi aşacağı tahmin edilen fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz’de yarından itibaren etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Saatteki hızının yer yer 100 km'yi aşacağı tahmin edilen fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından peş peşe yapılan uyarılar sırasıyla şöyle:
"13.01.2021 Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Akdeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa, yüksek kesimlerde kısa süreli 90-100 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, İç Anadolu’nun güneyinde toz fırtınası gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
"13.01.2021 Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz’de (Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon ve Rize) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa, yüksek kesimlerde kısa süreli 90-120 km/sa) bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarından başlayarak zamanla Doğu Karadeniz kıyılarında da kuzeybatıya dönmesi ve gece saatlerine kadar yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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