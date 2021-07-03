Meteoroloji'den Marmara'nın doğusuna uyarı
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu ile Çorlu ve Marmara Ereğlisi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ'ın Çorlu ve Marmara Ereğlisi ilçelerinde 1 saatlik periyotta yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği ifade edilen açıklamada, yağışların aralıklı ve yerel olarak pazar günü sabah saatlerine kadar devam edeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.
Açıklamada, kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
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