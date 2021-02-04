Meteoroloji'den önemli uyarı: Kuvvetli yağış, su baskınları ve çığlara dikkat

Meteoroloji, Rize ve Artvin’in kıyı kesimleri için kuvvetli yağış; Doğu Bölgeleri için ise çığ ve su baskınlarına karşı uyarıda bulunuldu.

cumhuriyet.com.tr
04 Şubat 2021 Perşembe, 14:52
Meteoroloji'den önemli uyarı: Kuvvetli yağış, su baskınları ve çığlara dikkat
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Karadeniz için yapılan yapılan açıklamada, "Yarın(Cuma) sabah saatlerinden itibaren Rize il geneli ile Artvin’in kıyı kesimlerinde (Hopa, Arhavi, Murgul, Borçka) beklenen yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) yağmur, 800m üzeri rakımlarda yoğun kar ( 30-60 cm kar örtüsü) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, buzlanma ve don, dik yamaçlarda çığ riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

ÇIĞ VE SU BASKINLARI

 Açıklamada Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimeleri nedeniyle çığ ve su baskınlarının oluşabileceğine yönelik, "Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulunuldu.


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