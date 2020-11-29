Meteoroloji'den sağanak, kar, buzlanma ve don uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurdun batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Muğla çevreleri, Antalya'nın batı kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EGE
Az bulutlu, güney kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinin, gece saatlerinde İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AKDENİZ
Az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatı, zamanla güneydoğudan; Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, Rüzgar: Güney ve güneybatı, zamanla güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatı, zamanla güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa),Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa),zamanla 3 ila 5 (20-40 km/sa); Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, ilk saatlerde doğusunun açıkları, zamanla batısı sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, zamanla güneydoğudan 2 ila 4 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.
En Çok Okunan Haberler
- Maradona'ya yakın isimlerden servetiyle ilgili açıklama
- Cemal Enginyurt'tan AKP'li isme olay gönderme
- Kılıçdaroğlu'ndan flaş Muhittin Böcek açıklaması
- Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı:Bu hafta evden çıkmayın
- Toz fırtınası uyarısı
- Yandaş kalemden Kılıçdaroğlu'na suikast senaryosu
- Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hastaneye kaldırıldı
- CHP'li Veli Ağbaba'dan kötü haber
- 20 yaşında koronavirüsten yaşamını yitirdi
- AKP’li belediye başkanı istifa etti
Video Haberler
- 144 katlı gökdelen böyle yıkıldı
- Beyoğlu'nda maske gerginliği... Şov yapıyorsunuz!
- Esrarengiz cismi kameraya böyle kaydettiler
- Maradona'nın son görüntüsü olduğu iddia edilen video
- Koronavirüs aşısı ücretsiz olsun önergesi reddedildi
- Uçakta arbede çıktı! İşte çığlıkların atıldığı o anlar
- Berat Albayrak'ın istifasına halk ne dedi? İşte o anket
- Galip Öztürk'ün damadı yangında can verdi
- CNN Türk'te canlı yayına damga vuran hata
- Kazada 1 polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı
En Çok Okunan Haberler
- Maradona'ya yakın isimlerden servetiyle ilgili açıklama
- Cemal Enginyurt'tan AKP'li isme olay gönderme
- Kılıçdaroğlu'ndan flaş Muhittin Böcek açıklaması
- Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı:Bu hafta evden çıkmayın
- Toz fırtınası uyarısı
- Yandaş kalemden Kılıçdaroğlu'na suikast senaryosu
- Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hastaneye kaldırıldı
- CHP'li Veli Ağbaba'dan kötü haber
- 20 yaşında koronavirüsten yaşamını yitirdi
- AKP’li belediye başkanı istifa etti