Meteoroloji'den sağanak uyarısı

11 Eylül 2020 Cuma, 20:22

Sivas ve Erzincan çevrelerinde akşam saatlerinde, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar mevkisi), Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir, Bilecik, Kütahya, Bolu, Karabük çevreleri ile Muğla'nın doğu çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'nun güney ve batısında güney yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.