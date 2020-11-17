Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde bugün sağanak, Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün yurdun kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde aralıklı sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.
Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, Marmara ve Kuzey Ege ile zamanla yurt genelinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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