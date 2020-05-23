Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, bugün yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava ile sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede düşüyor. Meteoroloji Bodrum - Kaş arasında fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bodrum-Kaş arasında Güney Ege’nin güneyi ile Batı Akdeniz’in batısında bu akşam saatleri ile yarın sabah saatleri arasında fırtına uyarısında bulundu. Saatte 75 km'ye kadar ulaşacak fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı denizcilerin ve dikkatli olması istendi.
Meteoroloji'den verilen bilgiye göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Antalya, Kütahya ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas çevrelerinin yükseklerinde (2000 m. ve üzeri rakım) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere beklenen yağışların; sabah saatlerine kadar Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kırklareli, Tekirdağ, Isparta, Burdur, Eskişehir, Sivas, Kayseri, Adana, Osmaniye, Hatay, Bingöl, Muş ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR
Yağışların, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas çevrelerinin yükseklerinde (2000 m. ve üzeri rakım) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
SICAKLIK İÇ VE BATI KESİMLERİNDE DÜŞÜYOR
Sıcaklığın kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Güney Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında Kuzey, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-70 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor.
Son tahminlere göre illerdeki hava durumu şu şekilde:
ANKARA: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16
İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 16
İZMİR: Parçalı ve az bulutlu 21
ADANA: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
ANTALYA: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16
TRABZON: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
DİYARBAKIR: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
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