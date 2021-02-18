Meteoroloji'den İstanbul açıklaması
Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre İstanbul'da etkili olan kar yağışı yerini yağmura bırakıyor. İşte yurt genelinden hava durumuyla ilgili ayrıntılar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Bingöl çevreleri, İzmir'in kuzey ve batı kesimleri ve Şanlıurfa'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Güneydoğu Anadolu ile Kuzey Ege kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere sabah saatlerinde Hakkeri ve Şırnak'ın yükseklerinde, gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Marmara bölgesi ile ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
Sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
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