Metin & Kemal Kahraman, 7 Kasım'da Kadıköy'de dinleyiciyle buluşacak

Metin & Kemal Kahraman kardeşler, 7 Kasım Cumartesi 20.30’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde dinleyicileriyle buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2020 Perşembe, 15:35
Metin & Kemal Kahraman, 7 Kasım'da Kadıköy'de dinleyiciyle buluşacak
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7 Kasım günü gerçekleşecek olan konserde, sahnede Metin & Kemal Kahraman kardeşlere; kemanda Özgür Kement, viyolada ise Umut Kahraman eşlik edecek.

Yurt içi ve yurt dışında birçok konser veren çok sayıda albüm, film müziği ve belgesel projelerinde yer alan kardeşler konserde geçmişten bugüne albümlerinde yer alan eserleri seslendirecekler.


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