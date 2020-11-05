Metin & Kemal Kahraman, 7 Kasım'da Kadıköy'de dinleyiciyle buluşacak

05 Kasım 2020 Perşembe, 15:35

7 Kasım günü gerçekleşecek olan konserde, sahnede Metin & Kemal Kahraman kardeşlere; kemanda Özgür Kement, viyolada ise Umut Kahraman eşlik edecek.

Yurt içi ve yurt dışında birçok konser veren çok sayıda albüm, film müziği ve belgesel projelerinde yer alan kardeşler konserde geçmişten bugüne albümlerinde yer alan eserleri seslendirecekler.