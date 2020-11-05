Metin & Kemal Kahraman, 7 Kasım'da Kadıköy'de dinleyiciyle buluşacak
Metin & Kemal Kahraman kardeşler, 7 Kasım Cumartesi 20.30’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde dinleyicileriyle buluşacak.
7 Kasım günü gerçekleşecek olan konserde, sahnede Metin & Kemal Kahraman kardeşlere; kemanda Özgür Kement, viyolada ise Umut Kahraman eşlik edecek.
Yurt içi ve yurt dışında birçok konser veren çok sayıda albüm, film müziği ve belgesel projelerinde yer alan kardeşler konserde geçmişten bugüne albümlerinde yer alan eserleri seslendirecekler.
En Çok Okunan Haberler
- Altan Tan'dan Demirtaş iddiası
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dava
- Timur Selçuk'u kaybettik
- CNN Türk'te büyük kavga
- 14 yaşında koronadan hayatını kaybetti
- Georgia eyaletinde oy sayımı yeniden yapılacak
- Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
- Biden, kritik eyalette öne geçti
- Çadır alanlarına iyilik noktaları kuruldu
- ‘İndirim için ilişki yalanı’
Video Haberler
- Karalar’dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
- ABD’de 104'lük seçmenden Biden'a ölesiye destek
- Yakalanmamak için başına poşet geçirdi
- Menzilcilerin deprem sohbeti sosyal medyanın gündeminde
- Yakaladıklarıgenci cadde ortasında öldüresiye dövdüler!
- Anons yaptığı sırada büyük bir gürültüyle çöktü!
- Kılıçdaroğlu, Hamzaçebi'yi acı gününde yalnız bırakmadı
- Mezar başında cinayeti itiraf etmişti! İşte ifadesi
- Taksim'de büyük gürültüyle patladı! Panik dolu anlar
- Zabıtalar birbirine girdi... 'Ben İmamoğlu'nu tanımam'
En Çok Okunan Haberler
- Altan Tan'dan Demirtaş iddiası
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dava
- Timur Selçuk'u kaybettik
- CNN Türk'te büyük kavga
- 14 yaşında koronadan hayatını kaybetti
- Georgia eyaletinde oy sayımı yeniden yapılacak
- Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
- Biden, kritik eyalette öne geçti
- Çadır alanlarına iyilik noktaları kuruldu
- ‘İndirim için ilişki yalanı’