Metin Lokumcu davası öncesi Trabzon'da yürüyüş, miting ve basın açıklaması yasaklandı

Trabzon Valiliği kentte 21 Nisan'da görülecek Metin Lokumcu davası öncesinde 'pandemi' gerekçesiyle eylem yasağı getirdi.

cumhuriyet.com.tr
20 Nisan 2021 Salı, 09:11
Metin Lokumcu davası öncesi Trabzon'da yürüyüş, miting ve basın açıklaması yasaklandı
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Artvin’in Hopa ilçesinde 2011 yılında ilçeyi ziyaret eden dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ı protesto eylemlerine polis müdahalesi sırasında atılan biber gazından etkilenerek yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümüne ilişkin davanın duruşması 21 Nisan’da Trabzon’da görülecek.

Ancak Trabzon Valiliği duruşması öncesi 25 Nisan 23.59’a kadar süreyle tüm yürüyüş, miting, basın açıklaması vb. etkinliklere yasak getirdi.

Metin Lokumcu Davası için açılan sosyal medya hesabından yapılan açıklamada karara tepki gösterilerek “Lebalep kongreye değil; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak adalet aramaya gidiyoruz! #MetinLokumcuİçinAdalet” denildi.


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