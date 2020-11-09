MetroPoll: anketi: O partinin oyu ilk kez bu kadar düştü
Erken seçim tartışmaları devam ederken MetroPoll, 'Türkiye'nin Nabzı Ekim 2020' anketinin sonuçlarını paylaştı.
MetroPoll'ün ekim ayı anketine göre AKP'nin oyları ilk kez yüzde 30’un altına düşerken kararsızlar ve protesto oy kullanacağını belirtenlerin toplam oranı yüzde 20'nin üzerinde çıktı.
Metropoll Araştırma Şirketi’nin gerçekleştirdiği Türkiye'nin Nabzı Ekim 2020 anketi, Covid-19 salgınının başından bu yana AKP'nin oylarında yaşanan düşüşün devam ettiğine işaret etti.
Türkiye'de erken seçim tartışmaları sürerken MetroPoll, anketinde 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?' sorusunun yöneltti.
Ankete göre, AKP oy oranı ilk kez yüzde 30’un altına düşerek, 28.5 olurken, CHP'nin oy oranı ise yüzde 17.2'de kaldı.
Oy oranındaki düşüşün, 'AKP’nin yerini başka bir siyasi hareketin almakta olduğu anlamına gelmediği' belirtilen ankette, Türkiye siyasetinde özellikle ekonomik zorlukların seçmenlerin yaklaşımında değişime yol açtığı ve kararsızların oranının hiç olmadığı kadar yükseldiği belirtildi.
DEVA VE GELECEK PARTİSİ YÜKSELİŞTE
Ankette İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 8.6, HDP yüzde 8.5, MHP ise yüzde 7.9 oldu.
Ayrıca Ali Babacan'ın kurduğu DEVA partisinin oy oranı yüzde 1.5, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi ise yüzde 0.9 olarak kaydedildi. İki partinin oy oranlarını artırdığı dikkat çekti.
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