Metropoll'ün Ocak ayı anketinde sadece 3 parti barajı geçebildi

06 Şubat 2021 Cumartesi, 18:19

Metropoll yaptırdığı Ocak ayı anketini açıkladı. Açıklanan ankette kararsızların, protesto oy kullananların ve cevap vermeyenlerin oranı yüzde 18,8 oranında oldu. Kararsızların oyu dağılmaksızın paylaşılan oranlara göre sade AKP, CHP ve İYİ Parti barajı geçebiliyor. 24 Haziran 2018 seçimlerine göre AKP, 42,56 oy almış, MHP de seçimi 11,10 oranında seçimi tamamlamıştı.

Oranlar şöyle:

AKP: Yüzde: 30,3

CHP: Yüzde 21,2

İYİ Parti: Yüzde 10,0

HDP: Yüzde 8,0

MHP: Yüzde 6,9

SP: Yüzde 1,8

DEVA: Yüzde 1,1

GELECEK: Yüzde 0,9

DİĞER: Yüzde 1,2

KARARSIZLAR: Yüzde 5,7

PROTESTO OY: Yüzde 6,3

CEVAP YOK: Yüzde 6,6