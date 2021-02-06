Metropoll'ün Ocak ayı anketinde sadece 3 parti barajı geçebildi
Metropoll Araştırma Şirketi, 2021 Ocak ayı anketini açıkladı. Açıklanan ankette kararsızların oyu dağıtılmadı. Buna göre AKP ve MHP toplamda yüzde 42,2 alabiliyor.
Metropoll yaptırdığı Ocak ayı anketini açıkladı. Açıklanan ankette kararsızların, protesto oy kullananların ve cevap vermeyenlerin oranı yüzde 18,8 oranında oldu. Kararsızların oyu dağılmaksızın paylaşılan oranlara göre sade AKP, CHP ve İYİ Parti barajı geçebiliyor. 24 Haziran 2018 seçimlerine göre AKP, 42,56 oy almış, MHP de seçimi 11,10 oranında seçimi tamamlamıştı.
Oranlar şöyle:
AKP: Yüzde: 30,3
CHP: Yüzde 21,2
İYİ Parti: Yüzde 10,0
HDP: Yüzde 8,0
MHP: Yüzde 6,9
SP: Yüzde 1,8
DEVA: Yüzde 1,1
GELECEK: Yüzde 0,9
DİĞER: Yüzde 1,2
KARARSIZLAR: Yüzde 5,7
PROTESTO OY: Yüzde 6,3
CEVAP YOK: Yüzde 6,6
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