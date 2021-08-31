Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Yeni göç dalgası pek muhtemel

31 Ağustos 2021 Salı, 17:37

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşı Nikola Selakoviç'le düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, özellikle Afganistan'dan tahliyeler ve göç krizine ilişkin konulara değindiği açıklamasında "Dünyada göç krizi var ve yeni bir göç dalgası olması pek muhtemel" diye konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

AFGANİSTAN

-Afganistan konulu G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldık, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi bölgesel konularda da büyük rolü olduğunu görüyoruz. Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurulması en büyük arzumuz.

-Afganistan'da nasıl bir hükümet kurulacağını görmemiz gerekiyor. Dünyada göç krizi var ve yeni bir göç dalgası olabilir, olması pek muhtemel. Afganistan'da insanların yerinde kalması için yapılabilecek yardımlar ve düzensiz göç dalgasının engellenmesi için gerekli adımları dünkü G7 Toplantısında ele aldık.

-Tahliyeler ve havalimanının işletilmesi söz konusu, teknik kısımlar haricinde bazı durumlar da söz konusu. DEAŞ'ın saldırılarını da gördük, insani durum konusunda, açlık konusunda sıkıntı var. İnsani yardımları ulaştırırken onların güvenliğinin sağlanması da önem arz ediyor. Diğer taraftan göç krizi var, yeni bir göç krizinin olması muhtemel. Düzensiz göçün engellenmesi için alınması gereken tedbirleri de konuştuk.

SIRBİSTAN'LA İLİŞKİLER

-İkili ticaret hacmimiz artıyor, bizim lehimize biraz açık var ama buradaki yatırımlarla açığı kapatmaya çalışıyoruz. Yatırımlarımız, 250 milyon dolara ulaştı. Covid-19 aşı sertifikalarını karşılıklı olarak tanıdık, bunun orta vadede turizme etkisi olacak. Karşılıklı turist sayısını artıracağız. Batı Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız araçlarıyla Türkiye'ye geliyor. Niş bölgesinde bir temsilcilik açarak Türk ve Sırp yetkililere yardımcı olacağız.

-Yeni Pazar'daki Başkonsolosluğun açılması ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır, ikili dostluğumuzun da nişanesidir. Türk iş adamları Sırbistan'da olmaktan, yatırım yapmaktan ve altyapı projelerinde yer almaktan memnunlar. Sırbistan'daki Türk yatırımcıların varlığı bizi çok memnun ediyor, Sırp piyasasında Türk yatırımlarının büyük önemi var.