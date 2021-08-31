Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Yeni göç dalgası pek muhtemel
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'da yaptığı açıklamada Afganistan'daki gelişmelere değinirken "Yeni bir göç krizinin olması muhtemel" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşı Nikola Selakoviç'le düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, özellikle Afganistan'dan tahliyeler ve göç krizine ilişkin konulara değindiği açıklamasında "Dünyada göç krizi var ve yeni bir göç dalgası olması pek muhtemel" diye konuştu.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
AFGANİSTAN
-Afganistan konulu G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldık, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi bölgesel konularda da büyük rolü olduğunu görüyoruz. Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurulması en büyük arzumuz.
-Afganistan'da nasıl bir hükümet kurulacağını görmemiz gerekiyor. Dünyada göç krizi var ve yeni bir göç dalgası olabilir, olması pek muhtemel. Afganistan'da insanların yerinde kalması için yapılabilecek yardımlar ve düzensiz göç dalgasının engellenmesi için gerekli adımları dünkü G7 Toplantısında ele aldık.
-Tahliyeler ve havalimanının işletilmesi söz konusu, teknik kısımlar haricinde bazı durumlar da söz konusu. DEAŞ'ın saldırılarını da gördük, insani durum konusunda, açlık konusunda sıkıntı var. İnsani yardımları ulaştırırken onların güvenliğinin sağlanması da önem arz ediyor. Diğer taraftan göç krizi var, yeni bir göç krizinin olması muhtemel. Düzensiz göçün engellenmesi için alınması gereken tedbirleri de konuştuk.
SIRBİSTAN'LA İLİŞKİLER
-İkili ticaret hacmimiz artıyor, bizim lehimize biraz açık var ama buradaki yatırımlarla açığı kapatmaya çalışıyoruz. Yatırımlarımız, 250 milyon dolara ulaştı. Covid-19 aşı sertifikalarını karşılıklı olarak tanıdık, bunun orta vadede turizme etkisi olacak. Karşılıklı turist sayısını artıracağız. Batı Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız araçlarıyla Türkiye'ye geliyor. Niş bölgesinde bir temsilcilik açarak Türk ve Sırp yetkililere yardımcı olacağız.
-Yeni Pazar'daki Başkonsolosluğun açılması ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır, ikili dostluğumuzun da nişanesidir. Türk iş adamları Sırbistan'da olmaktan, yatırım yapmaktan ve altyapı projelerinde yer almaktan memnunlar. Sırbistan'daki Türk yatırımcıların varlığı bizi çok memnun ediyor, Sırp piyasasında Türk yatırımlarının büyük önemi var.
İlgili Haberler
- Yeneroğlu, Soylu'ya Meriç'e atıldığı iddia edilen göçmenleri sordu
- MHP, göç raporunda, iktidarın mültecilerle ilgili uygulamaları sert dille eleştiriyor
- AB ve ABD'nin planı: "Türkiye göçmen deposu yapılmak isteniyor"
- 'Taliban' anketinde AKP'lilerin oranı dikkat çekti
- Son anket yayımlandı: AKP yüzde 30'un altına geriledi
Video Haberler
- Mardin’de plastik üretim fabrikasında yangın
- Korkunç kaza anı kameraya böyle yansıdı
- Deprem anları kameralara böyle yansıdı
- Market girişinde kameraya böyle yakalandı
- Kafasına talih kuşu değil, kedi kondu! İşte o anlar
- Görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu
- Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri! İşte o anlar
- Trafikte tehlike dolu anlar! Büyük tepki çekti
- Hamile kadını şoke eden kaza anı kamerada
- Davetliler neye uğradığına şaştı! Korku dolu anlar
En Çok Okunan Haberler
- İzmir'de cemaat üyelerinden silahlı teftiş ve tehdit
- İçişleri Bakanlığı'ndan PCR testi genelgesi
- Cemil Çiçek: Yüce Divan’a Gitmeliydiler
- Şensoy'un eski eşinden ve kızlarından ilk açıklama
- Ferhan Şensoy neden öldü, hastalığı neydi?
- BİM'in kırtasiye ürünleri tartışma yarattı
- Ferhan Şensoy'u yitirdik
- Ev almak isteyenleri uyardı
- İçişleri Bakanlığı'nda büyük değişiklik
- Trabzon'da imam, 3 kız çocuğunu katletti