MF DOOM adıyla bilinen ünlü rapçi Daniel Dumile hayatını kaybetti

02 Ocak 2021 Cumartesi, 14:56

Rap müzik camiasının önemli isimlerinden MF DOOM, 49 yaşında hayatını kaybetti.

MF DOOM’un eşi Jasmine Dumile, sanatçının resmi Instagram hesabından yaptığı açıklama ile gerçek ismi Daniel Dumile olan ünlü rapçinin 31 Ekim’de yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Jasmine, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İsteyebileceğim en iyi koca, baba, öğretmen, öğrenci, iş ortağı, sevgili ve dost. Bana, çocuklarımıza ve ailemize gösterdiğin, öğrettiğin ve verdiğin her şey için teşekkürler. Bana canlıları nasıl affedeceğimi ve onlara başka bir şans vereceğimi, üzerlerini hemen çizip atmamayı öğrettiğin için teşekkürler. Bana aşık olmaktan nasıl korkmayacağımı ve nasıl olabileceğim en iyi insan olacağımı gösterdiğin için teşekkürler. Sensiz dünyam asla aynı olmayacak. Senin ve Malachi'nin benim için neler ifade etttiğini anlatmakta kelimeler yetersiz kalır, İkinizi de her zaman sevdim ve hayranlık duydum. Bütün sevgimle..."

MF DOOM’un ölüm haberinin ardından Questlove, QTip, Tyler The Creator, Open Mike Eagle, JPEGMafia, Yasiin Bey (önceki adıyla Mos Def), Flying Lotus, Denzel Curry gibi isimlerinde aralarında bulunduğu pek çok ünlü sanatçı sosyal medya hesapları üzerinden üzüntülerini dile getirdi.

RIP to another Giant your favorite MC’s MC .. MF DOOM!!

crushing news... — QTip (@QtipTheAbstract) December 31, 2020

safe travels villain — Tyler, The Creator (@tylerthecreator) December 31, 2020

I hope he felt how loved he was when he was here — Open Mike Eagle (@Mike_Eagle) January 1, 2021

I wanted to be like DOOM ALLCAPSNOSPACES. a black weirdo i could look up to. i wish we could have met — JPEGMAFIA (@darkskinmanson) December 31, 2020

All u ever needed in hip hop was this record. Sorted. Done. Give it to the fucking aliens pic.twitter.com/knqTs1Q1HV — FLYLO (@flyinglotus) December 31, 2020