MF DOOM adıyla bilinen ünlü rapçi Daniel Dumile hayatını kaybetti
MF DOOM adıyla bilinen ünlü rapçi Daniel Dumile hayatını kaybetti. 49 yaşındaki ünlü rapçinin ailesi, ölüm tarihinin 31 Ekim olduğunu açıkladı.
Rap müzik camiasının önemli isimlerinden MF DOOM, 49 yaşında hayatını kaybetti.
MF DOOM’un eşi Jasmine Dumile, sanatçının resmi Instagram hesabından yaptığı açıklama ile gerçek ismi Daniel Dumile olan ünlü rapçinin 31 Ekim’de yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Jasmine, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İsteyebileceğim en iyi koca, baba, öğretmen, öğrenci, iş ortağı, sevgili ve dost. Bana, çocuklarımıza ve ailemize gösterdiğin, öğrettiğin ve verdiğin her şey için teşekkürler. Bana canlıları nasıl affedeceğimi ve onlara başka bir şans vereceğimi, üzerlerini hemen çizip atmamayı öğrettiğin için teşekkürler. Bana aşık olmaktan nasıl korkmayacağımı ve nasıl olabileceğim en iyi insan olacağımı gösterdiğin için teşekkürler. Sensiz dünyam asla aynı olmayacak. Senin ve Malachi'nin benim için neler ifade etttiğini anlatmakta kelimeler yetersiz kalır, İkinizi de her zaman sevdim ve hayranlık duydum. Bütün sevgimle..."
MF DOOM’un ölüm haberinin ardından Questlove, QTip, Tyler The Creator, Open Mike Eagle, JPEGMafia, Yasiin Bey (önceki adıyla Mos Def), Flying Lotus, Denzel Curry gibi isimlerinde aralarında bulunduğu pek çok ünlü sanatçı sosyal medya hesapları üzerinden üzüntülerini dile getirdi.
Your legend shines forever. RIp. https://t.co/70iZneaxwn— Qurley? (@questlove) December 31, 2020
RIP to another Giant your favorite MC’s MC .. MF DOOM!!— QTip (@QtipTheAbstract) December 31, 2020
crushing news...
safe travels villain— Tyler, The Creator (@tylerthecreator) December 31, 2020
I hope he felt how loved he was when he was here— Open Mike Eagle (@Mike_Eagle) January 1, 2021
I wanted to be like DOOM ALLCAPSNOSPACES. a black weirdo i could look up to. i wish we could have met— JPEGMAFIA (@darkskinmanson) December 31, 2020
All u ever needed in hip hop was this record. Sorted. Done. Give it to the fucking aliens pic.twitter.com/knqTs1Q1HV— FLYLO (@flyinglotus) December 31, 2020
LONG LIVE MF DOOM— Denzel Curry (@denzelcurry) December 31, 2020
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li Sevgi Kılıç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt
- AKP'li Dağ ankete inanmadı, Özel ayrıntılarıyla paylaştı
- 'Sözcü' okumuyorum diyen Erdoğan'a Özdil'den yanıt
- AKP'li Melih Bulu, Boğaziçi'ne rektör olarak atandı
- Akşener’den İmamoğlu’na çağrı
- Sözcü gazetesine inceleme başlatıldı
- Cumhur İttifakı HDP için adım atmaya hazırlanıyor
- Ankara'da bir garajda 3 gencin cesedi bulundu
- Akşener, Erdoğan'ı eleştirdi, tepki Soylu'dan geldi
- Bakan Kurum, 'Kanal İstanbul' için tarih verdi
Video Haberler
- Yılbaşı gecesi çocuğa dehşeti yaşattılar
- Rakibini 5 metreden aşağıya fırlattı
- Gizli kaçışı kayda alarak deşifre etti
- Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar çıktı
- Bilim Kurulu üyesi Tezer'den Çin aşısı açıklaması
- Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz’dan mutasyon açıklaması
- Sezgin Baran Korkmaz nerede ve ne zaman dönecek?
- Kılıçdaroğlu ve Akşener birlikte şarkı söyledi
- Patlamada, denizin ortasını alevler kapladı
- Mecidiyeköy’de ‘sahte turist rehberine’ ceza
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li Sevgi Kılıç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt
- AKP'li Dağ ankete inanmadı, Özel ayrıntılarıyla paylaştı
- 'Sözcü' okumuyorum diyen Erdoğan'a Özdil'den yanıt
- AKP'li Melih Bulu, Boğaziçi'ne rektör olarak atandı
- Akşener’den İmamoğlu’na çağrı
- Sözcü gazetesine inceleme başlatıldı
- Cumhur İttifakı HDP için adım atmaya hazırlanıyor
- Ankara'da bir garajda 3 gencin cesedi bulundu
- Akşener, Erdoğan'ı eleştirdi, tepki Soylu'dan geldi
- Bakan Kurum, 'Kanal İstanbul' için tarih verdi