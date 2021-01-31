MHP Bismil ilçe binasına saldıran zanlılar yakalandı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır’ın Bismil ilçe binasına saldırı gerçekleştirdiği belirtilen 2 kişi yakalandı.
Diyarbakır'da geçtiğimiz gün MHP Bismil İlçe Başkanlığı binasına yapılan taşlı saldırıyı gerçekleştiren şahısların yakalanmasına yönelik Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce çalışma başlatıldı.
Olay yeri ve ilçe genelinde bulunan çok sayıda kameranın incelemeleri neticesinde olaya karıştığı tespit edilen S.Ç. ve H.E. cumartesi akşam saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli S.Ç. ve H.E. dün çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede yargılamanın devam edeceği belirtilerek adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Olaya karıştığı tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik emniyet güçlerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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