MHP’li Meclis Üyesinin işyerini kurşunlayan Ali Sülük’ün personeli çıktı
Çorum’un İskilip ilçesinde MHP'li Belediye Meclis Üyesi İsmail Suakıtıcı'ya ait işyerinin camları kurşunlayan zanlı yakalandı. İsmail Suakıtıcı’nın işyerini kurşunlayan, Suakıtıcı’nın yolsuzluk suçlamasında bulunduğu MHP’li belediyenin personeli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İskilip Belediyesi’nin MHP’li Belediye Meclis Üyesi İsmail Suakıtıcı’nın işyerini kurşunlayan olduğu iddia edilen E. A tutuklandı.
Geçtiğimiz Pazar günü Çorum’un İskilip ilçesinde MHP'li Belediye Meclis Üyesi İsmail Suakıtıcı'ya ait işyerinin camları kurşunlandı. Suakıtıcı, MHP'li İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük hakkında yolsuzluktan suç duyurusunda bulunan belediye meclis üyeleri arasında yer almıştı.
Olay ardından emniyet güçlerinin kamera kayıtlarını inceleme sonrası, İsmail Suakıtıcı’nın isyerini kurşunlayan kişinin İskilip belediye personeli E. A. olduğunu belirledi. İskilip Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen E. A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yine aynı gün Ali Sülük’e suç duyurusunda bulunan bir diğer MHP’li Belediye Meclis Üyesi Mehmet Sözeri’nin bir yakınının da aracının E. A. tarafından kurşunlandığı belirlendi.
NE OLMUŞTU?
Çorum'un İskilip ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Ali Sülük hakkında yolsuzluk gerekçesiyle, Belediye Meclisi'nin 5 MHP’li ve 4 AKP'li üyesi tarafından Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu.
Sülük hakkında tutulan müfettiş raporunda "Kamu kaynaklarının kullanılması hesap verilebilirliğine dair 5018 sayılı kanun tam olarak belediye tarafından kavranamamış. Temel ihale kanununa göre açık ihale yöntemine iki kez başvurulmuş pazarlık usulü yapılanlara ise gerekçe belirtilmediği gibi bazen ödeme durumu negatiflerde olduğu halde alım yapıldığı, 4734 No’lu kanuna göre kamu ihale kanununa uygun görüşü alınmadığı tespit edilmiştir" denilmişti. Raporda, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapılarla ilgili yapılan çalışmaların yeterli titizlikle yürütülmediği, yıkım kararlarının uygulanmadığı, imar kirliliğine neden olunmasının Türk Ceza Kanunu’na göre suç olduğu kaydedilmişti.
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