Suriye'den Türkiye'ye Peker'in iddialarını doğrulayan suçlama

24 Haziran 2021 Perşembe, 11:19

Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker, yayınladığı sekizinci videosunda, Suriye’deki Bayırbucak Türkmenlerine, TIR'larla gönderdiği askeri teçhizat ve silahlarla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Silahların, terör örgütü El Kaide'nin Suriye kolu El Nusra’ya gittiğini söyleyen Peker, “Benim üzerimden gidiyor ama ben yollamadım. SADAT’çılar yolladı” demişti.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Beşar Caferi, suç örgütü liderliğiyle suçlanan Sedat Peker'in Suriye'deki Bayırbucak Türkmenlerine 2014'te gönderdikleri mühimmatlara ek olarak konvoya TIR'lar eklendiği ve El Nusra'ya silah gönderildiği iddiasının doğru olduğunu öne sürdü.

Caferi, ‘Erdoğan yönetiminin bu iddialar çerçevesindeki kötü davranışlarına ve suistimallerine dair kesin bilgileri olduğunu’ söyleyerek şunları öne sürdü:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne, Genel Sekreterliğine ve terörle mücadele alt komisyonlarına Erdoğan rejimi ile Suriye'de faaliyette olan ve ne yazık ki Türkiye ile ortak sınırımızdan Suriye'ye gelen ve sayıları binleri bulan teröristler arasındaki ilişkiye dair kesin bilgileri içeren 108 gizli mektup gönderdik. Sedat Peker'in söylediklerinin tamamen doğru olduğunu onayladığımı, teyit ettiğimi ve doğruladığımı belirtmek isterim."

“ERDOĞAN’IN OĞLU TARAFINDAN YÖNETİLMESİNE ŞAHİTLİK ETTİK”

Caferi, DW Türkçe’nin "Peker'in Türkiye'den bazı isimlerle Suriye'deki çeşitli silahlı grupların ticari ilişkileri olduğuna dair iddialarla ilgili ellerinde veri olup olmadığı" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Sedat Peker'in, Erdoğan yönetiminin-kendi aile üyeleri de dahil- petrolümüzün, doğal gazımızın, madenlerimizin ve tahılımızın çalınmasına karıştığına dair söyledikleri doğru. Çünkü, hepimiz 2015-2016 yılında petrolümüzün ve doğal gazımızın IŞİD tarafından bile çalınmasına bizzat Erdoğan'ın oğlu tarafından yönetilmesine şahitlik ettik."

Benzer iddialar daha önce de Rusya tarafından gündeme getirilmiş, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, İtalyan Corriere della Sera gazetesine 2015 yılında verdiği bir mülakat vererek IŞİD'le petrol ticareti yaptığı yönündeki iddiaları ve İtalya'ya "kaçtığı" söylentisini yalanlamıştı. Erdoğan, kendi şirketinin Suriye'de iş yapmadığını da söylemişti.

-DW Türkçe