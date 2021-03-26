MHP lideri Bahçeli’den Alparslan Türkeş’in mezarına ziyaret

26 Mart 2021 Cuma, 16:03

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Olağan Büyük Kurultay’da Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kuruluna seçilen üyelerle Anıtkabir’i ziyaret etmişti.





Bahçeli, daha sonra kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret ederek kabrine karanfil bırakarak dua etti.

Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret eden Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantısına başkanlık etmek üzere parti genel merkezine geçti.



