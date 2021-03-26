MHP lideri Bahçeli’den Alparslan Türkeş’in mezarına ziyaret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in anıt mezarını ziyaret etti.

İHA
26 Mart 2021 Cuma, 16:03
MHP lideri Bahçeli’den Alparslan Türkeş’in mezarına ziyaret
Abone Ol google-news

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Olağan Büyük Kurultay’da Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kuruluna seçilen üyelerle Anıtkabir’i ziyaret etmişti.


Bahçeli, daha sonra kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret ederek kabrine karanfil bırakarak dua etti.

Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret eden Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantısına başkanlık etmek üzere parti genel merkezine geçti.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler