MHP lideri Bahçeli’den Alparslan Türkeş’in mezarına ziyaret
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in anıt mezarını ziyaret etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Olağan Büyük Kurultay’da Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kuruluna seçilen üyelerle Anıtkabir’i ziyaret etmişti.
Bahçeli, daha sonra kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret ederek kabrine karanfil bırakarak dua etti.
Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret eden Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantısına başkanlık etmek üzere parti genel merkezine geçti.
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