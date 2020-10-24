MHP Şiran Belediye Başkanı Mutlu Özel koronavirüse yakalandı

MHP Şiran Belediye Başkanı Mutlu Özel koronavirüse yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2020 Cumartesi, 22:56
MHP Şiran Belediye Başkanı Mutlu Özel koronavirüse yakalandı
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Gümüşhane’nin Şiran İlçe Belediye Başkanı Mutlu Özel’in yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Sağlık durumum şu an iyi. 10 günlük karantina ve tedavi sürecim başlamıştır. Dua eder dua beklerim”


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