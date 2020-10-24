MHP Şiran Belediye Başkanı Mutlu Özel koronavirüse yakalandı
MHP Şiran Belediye Başkanı Mutlu Özel koronavirüse yakalandı.
Gümüşhane’nin Şiran İlçe Belediye Başkanı Mutlu Özel’in yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Sağlık durumum şu an iyi. 10 günlük karantina ve tedavi sürecim başlamıştır. Dua eder dua beklerim”
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